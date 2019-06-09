نزوح اهالي قرى غرب نينوى بسبب حرائق المحاصيل التي وصلت الى منازلهم

2019/06/09 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد سكان محليون من قرى تقع غرب محافظة نينوى انهم تركوا قراهم بعد ان وصلتها نيران حرائق المحاصيل التي التهمت مساحات واسعة من الاراضي الليلة الماضية.

وقال السكان “اندلعت النيران الليلة الماضية في اراضي للحنطة والشعير في قضاء سنجار، وفي مناطق ام الشبابيط وسولاخ ويوزتبه الواقعة جنوب طريق الرابط بين تلعفر وسنجار، وقرى ام الخباري و خازوكة والساير وبزونة”.

واضاف السكان “التهمت النيران مئات الدونمات بسرعة، وبدء الاهالي بالنزوح من العديد من القرى هربا من النيران التي وصلت اإلى المنازل والمزراعين يناشدون بإنقاذ ما تبقى من محاصليهم من الحرق”.

فيما تواجه فرق الدفاع المدني في نينوى صعوبات كبيرة في مواجهة الحرائق بسبب محدودية عجلات الاطفاء والمعدات الخاصة.

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