الاقتصادية النيابية: الحكومة ملزمة بتطبيق بنود الموازنة الخاصة بكردستان

2019/06/09 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، الحكومة الاتحادية إلى التطبيق الفوري لبنود الموازنة والخاصة باقليم كردستان، مشيرة الى انه من غير الممكن ترك واردات المحافظات الأخرى تذهب إلى الاقليم دون مقابل.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح لـ/المعلومة/ إن “موازنة العام الجاري تتضمن اتفاقا رسميا بين اربيل وبغداد يلزم كردستان بتسديد مبلغ […]

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