مصدر: مجلس ذي قار يستجوب المحافظ غدا

2019/06/09 | 12:00

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ذي قار :سومر نيوز

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، أن مجلس محافظة ذي قار سيستجوب يوم غد الاثنين، المحافظ يحيى الناصري.

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