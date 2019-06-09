2019/06/09 | 12:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: مجلس ذي قار يستجوب المحافظ غدا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ذي قار :سومر نيوز
كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، أن مجلس محافظة ذي قار سيستجوب يوم غد الاثنين، المحافظ يحيى الناصري.
وقا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: مجلس ذي قار يستجوب المحافظ غدا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر: مجلس ذي قار يستجوب المحافظ غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).