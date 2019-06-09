2019/06/09 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الزراعة الى تشديد الاجراءات من قبل مديرية المنافذ الحدودية والجمارك لمنع دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “عملية اغراق الاسواق بالمستوردات الزراعية الممنوعة اضرت بالفلاحين من خلال تدني أسعار المنتج المحلي والذي سيؤدي الى الى خسائر يتحملونها موسميا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة تدعو الى منع دخول المحاصيل الممنوعة من الاستيراد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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