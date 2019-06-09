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الدفاع المدني تسجل ٢٧٢ حادث حريق خلال شهر واحد


الدفاع المدني تسجل ٢٧٢ حادث حريق خلال شهر واحد
2019/06/09 | 12:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       يتبع..

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