2019/06/09 | 12:03

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ابن الهيثم للعيون يعلن الحصيلة النهائية للمصابين بألعاب "الصجم" خلال العيد

أعلن مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون التابع لدائرة صحة الرصافة

في بغداد، الحصيلة النهائية للمصابين بالعاب الصجم خلال أيام عيد

الفطر.

وقال مدير المستشفى، الدكتور عمار فؤاد عيسى، في بيان ان "المستشفى

أستقبل أكثر من 50 حالة اصابة جراء استخدام ألعاب الاطفال المحرضة

على العنف ذات الاطلاقات البلاستيكية (الصجم) فيما سجلت شعبة

الطوارئ استقبال (765) مراجعاً خلال أيام عيد الفطر".وبين، ان "أغلب تلك الاصابات كانت في منطقة العين وتحديداً لدى

الاطفال معظمها اصابات خطيرة ادخله على اثرها المصابين صالات

العمليات الجراحية لتلقي العلاج".وأوضح عيسى "انه على الرغم من التحذيرات الواسعة والمناشدات

المتكررة التي اطلقتها دائرة صحة الرصافة ومستشفى ابن الهيثم للعيون

في وقت سابق عبر وسائل الاعلام المختلفة التي بينت من خلالها خطورة

هذه الالعاب وما تشكله من تهديد حقيقي على صحة وسلامة اطفالنا

الاعزاء كونها تساهم في قتل فرحة العيد باصابات قد تكون بالغة تؤدي

الى نتائج وخيمة يصعب معالجتها على الصعيدين الصحي والنفسي، الا انه

وللاسف الشديد جاء العيد مسجلا العديد من الاصابات جراء استخدام هذه

الالعاب والتي بلغت 55 إصابة خلال عطلة العيد".وأكد عيسى على "ضرورة تفعيل الاجراءات القانونية الرادعة التي تحد

من انتشار هذه الالعاب الخطيرة وتداولها في الاسواق المحلية لما

تتسبب به سنويا لا سيما ايام الاعياد والمناسبات بالكثير من حالات

الاصابة لدى الاطفال والتي قد تؤدي الى فقدان العين والعمى في أغلب

الأحيان، بالاضافة الى ما تتركه من آثار صحية ونفسية جسيمة على

مختلف شرائح المجتمع".

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