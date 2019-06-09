بالصور.. معاناة في مستشفى الصدر التعليمي بالبصرة

2019/06/09 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ سيطر الظلام على ردهات وغرف وممرات مستشفى الصدر التعليمي في البصرة بعد انقطاع التيار الكهربائي عنها وسط درجات حرارة تصل الى نصف درجة الغليان.

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