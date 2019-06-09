الكشف عن الاخبار الكاذبة لداعش خلال اسبوع واحد فقط

2019/06/09 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ كشفت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن الاخبار الكاذبة لداعش خلال اسبوع واحد فقط.وقالت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “كوادرنا وخلال الفترة من ٣٠ نيسان ولغاية ٢٧ أيار للعام الحالي ٢٠١٩ قد وجدت ٦٤ % من هذه الاخبار كاذبة يروج لها تنظيم داعش”.واضافت ان “النسبة المتبقية […]

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