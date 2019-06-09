2019/06/09 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الإعلام الأمني يفضح أكاذيب جديدة لداعش وينشر احصائية بها

دأبت خلية الإعلام الأمني على متابعة الأخبار اليومية التي تصدرها

عصابات داعش الإرهابية.

وذكر بيان للخلية انه "وخلال الفترة من ٣٠ نيسان ولغاية ٢٧ أيار

للعام الحالي ٢٠١٩ قد وجدت ان 64 % من هذه الاخبار كاذبة وان النسبة

المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجودا اعلاميا

وهمياً".وأرفق الاعلام الأمني إحصائية رقمية بهذه الأخبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يفضح أكاذيب جديدة لداعش وينشر احصائية بها) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يفضح أكاذيب جديدة لداعش وينشر احصائية بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).