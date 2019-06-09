علي عدنان يكشف حقيقة تجديد عقده مع فانكوفر الكندي

2019/06/09 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدافع المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، الأحد، حقيقة تجديد عقده مع فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وقال عدنان في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “حتى اللحظة لا يوجد شيء رسمي بشأن تجديد عقدي من عدمه مع فريق فانكوفر الكندي”، مضيفا بالقول: “نعم انا سعيد هنا لكن لا احد يعلم مالذي […]

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