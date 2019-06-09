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الأحد 9 يونيو 2019 | 12:28 مساءً | عدد القراءات : 8

القضاء يبحث مع فريق تحقيق دولي محاكمة المتهمين بالارهاب

بغداد/...بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الاحد، مع المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة رئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم ‏داعش كريم خان محاكمة المتهمين بالارهاب.

وقال المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل صباح اليوم، المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة رئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم ‏داعش كريم خان".

واضاف، ان "اللقاء بحث ‎اخر مستجدات عمل فريق التحقيق الدولي ومناقشة ‏المقترحات المطروحة بخصوص محاكمة المتهمين بالارهاب".‏انتهى1

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