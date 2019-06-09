2019/06/09 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qGUgzHlBRgI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس مكافحة الفساد يكشف عن فجوة قانونية تمكن الفاسدين من الإفلات) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس مكافحة الفساد يكشف عن فجوة قانونية تمكن الفاسدين من الإفلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).