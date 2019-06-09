النائب عبد السلام المالكي يكشف عن مكان واعداد المتورطين بحوادث الطارمية وكركوك والموصل وديالى

2019/06/09 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاحد، عن معلومات تشير الى مكان تواجد المتورطين بحوادث الطارمية وكركوك والموصل وديالى واعدادهم، مبينا ان القوات الامريكية منعت في اكثر من مرة الاجهزة الأمنية من الوصول اليهم.

وقال المالكي ، ان "معلومات وصلت الينا وبشكل موثق ومؤكد من خلال شيوخ وأهالي بعض المناطق تشير الى تجمع المئات من عناصر داعش الإرهابية في جبل قره چوخ في مدينة مخمور جنوب شرق محافظة نينوى"، مبينا انه "بحسب المصادر المؤكدة فان اعداد الدواعش يصل لأكثر من ٥٠٠ عنصر".

واضاف ان "هؤلاء يتواجدون في مقطعين من الجبل، اولهما القسم الواقع في محافظة نينوى والذي يمتد حتى نهر الزاب الأعلى، والاخر هو القسم الواقع في محافظة كركوك حتى نهاية الزاب الأسفل "، مشيرا الى ان "القوات الامريكية منعت في اكثر من مرة الحشود المحلية والاجهزة الأمنية وطيران الجيش من الوصول لتلك المناطق التي أصبحت محظورة على قطعاتنا".وشدد المالكي ان "الحظر الاميركي شمل حتى طائرات التصوير والمراقبة (الدرون) لتلك المناطق"، لافتا الى ان "عملية التنقل بين سوريا والعراق بهذه المنطقة اصبح امنا وسالكا لتلك العصابات، ناهيك عن تورط تلك الجماعات بشكل مباشر بحوادث الطارمية واستهداف الجنود، اضافة الى تفجيرات كركوك وديالى والموصل الاخيرة".

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