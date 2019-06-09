الاستخبارات العسكرية: ضبط اعتدة وعبوات بمداهمة لإحدى المضافات في محافظة ديالى

2019/06/09 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، ضبط اعتدة وعبوات بمداهمة لإحدى المضافات في محافظة ديالى.

وذكر بيان للمديرية ، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز المديرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ١٩ من مداهمة إحدى المضافات في قرية الحوم بني زيد جنوب بهرز بمحافظة ديالى".

وأضاف البيان ان "المفارز ضبطت بداخل المضافة ٩٤٠ اطلاقة عيار ١٤،٥ معبأة ب٢٠ علية، و٢٧ عبوة ناسفة مختلفة، و٤ سبحة تفجير، بالإضافة الى أغذية وافرشة منام تسع لـ٣ ارهابيين"، مبيناً ان "المفرزة الهندسية التابعة للفرقة تكفلت بتدمير المضافة".

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