محلل سياسي يعتبر توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة للسياسيين المفتاح لحل مشاكل البلد

2019/06/09 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتبر المحلل السياسي احمد الشريفي توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة للسياسيين بالعراق المفتاح لحل مشاكل البلد واضاف الشريفي لاذاعة الروضة الحسينية من كربلاء ان عدم إتباع تلك التوجيهات من قبل الكتل السياسية أدى الى حدوث الازمات التي رجح بأن تكون اكبر في المرحلة المقبلة المحلل السياسي احمد الشريفي إنتقد المحاصصة الحزبية التي لازالت مهينة على المشهد السياسي العراقي، مبينا ان الاصرار على هذه المحاصصة سيؤدي الى فشل الحكومة في تنفيذ العديد من التزاماتها إتجاه المواطنين ومن بينها اطلاق أكثر من اربعة الاف درجة وظيفية

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