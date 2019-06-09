المنتجات النفطية تجهز نينوى بـ 1500 طن من مادة الإسفلت

2019/06/09 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية محافظة نينوى، الاحد، بـ (1500 ) طن من مادة الإسفلت نوع 40/50 عن طريق الآجل وذلك لغرض تبليط وإكساء شوارع المحافظة .

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