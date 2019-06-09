2019/06/09 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار ..اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي ، الاحد، عن انطلاق حملة كبرى لإعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة جراء العمليات الارهابية في المناطق الغربية .وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن طمحافظ الانبار علي فرحان الدليمي اوعز وبالتنسيق مع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة بإطلاق حملة لإعادة اعمار وتأهيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان عن إنطلاق حملة اعمار كبرى في غرب الأنبار بكلفة 10 مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان عن إنطلاق حملة اعمار كبرى في غرب الأنبار بكلفة 10 مليارات دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).