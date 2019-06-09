تسمية ملعب كلاسيكو كأس العراق

2019/06/09 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سمى اتحاد الكرة، ملعب كلاسيكو نصف نهائي كأس العراق.

وذكر بيان للاتحاد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مباراة القوة الجوية مع الزوراء لنصف نهائي كأس العراق ستقام على ملعب الشعب الدولي".وستجري المباراة بعد غد الثلاثاء بتمام الساعة السابعة مساءً.انتهى

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