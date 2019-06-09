نائب عن البصرة: مشروع الإقليم قد يحولها الى “فساد مقنن”

2019/06/09 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حذر النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني، اليوم الاحد، من تحول “اقليم البصرة” الى فساد مقنن في حال إنشائه، مشيرا الى ان فكرة الإقليم ليس عليها اعتراض وإنما تطبيقها يجب ان يخضع لشروط.وقال السكيني في تصريح لـ/SNG/،إن “فكرة الإقليم ليس عليها اعتراض بحد ذاتها، وانما تطبيق الفكرة يجب ان يخضع الى شروط رئيسية”، ...

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