ملعب الشعب يحتضن الكلاسيكو بين الزوراء و الجوية في نصف نهائي كأس العراق

2019/06/09 | 12:46

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(المستقلة) ….



أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن الملعب الذي سيحتضن مباراة الزوراء والقوة الجوية في نصف نهائي بطولة كأس العراق.وقال مدير ملعب الشعب بشير جابر في تصريح صحفي تابعته (المستقلة)، إن “إدارة ملعب الشعب، عقدت اجتماعاً مع وزارة الشباب والرياضة من أجل تحديد ملعبي مواجهتي نصف نهائي كأس العراق يوم الثلاثاء المقبل”.

واوضح أنه “تقرر خلال الاجتماع إقامة مباراة واحدة على ملعب الشعب الدولي، حيث سيواجه الزوراء فريق القوة الجوية على ملعب الشعب في تمام الساعة السابعة مساءً”.

واضاف أن “مباراة الطلبة والكهرباء، ضمن ذات الدور، ستقام على ملعب آخر، لأن أرضية الملعب لن تتحمل اقامة مباراتين في اليوم ذاته”.

وكان جابر، قد اكد، امس السبت، ان ادارة الملعب استغلت توقف الدوري الممتاز للبدء باعمال صيانة الملعب كي يكون جاهزاً لاستقبال المباريات.

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