مباراة كلاسكو العراق ستقام في هذا الملعب

2019/06/09 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة الكقدم عن الملعب الذي ستقام عليه مباراة كلاسيكو نصف نهائي كأس العراق بين ناديي الزوراء والجوية.

وذكر بيان للاتحاد

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