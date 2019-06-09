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مباراة كلاسكو العراق ستقام في هذا الملعب


مباراة كلاسكو العراق ستقام في هذا الملعب
2019/06/09 | 12:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة الكقدم عن الملعب الذي ستقام عليه مباراة كلاسيكو نصف نهائي كأس العراق بين ناديي الزوراء والجوية.

وذكر بيان للاتحاد

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