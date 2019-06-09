العراق يناقش مع فريق التحقيق الدولي جرائم

2019/06/09 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن لقاء رئيس مجلس القضاء، المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة رئيس فريق التحقيق الدولي

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