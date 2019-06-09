متهمون بعمليات إرهابية في قبضة العدالة

2019/06/09 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة أمنية، القبض على إرهابيين متهمين بعمليات إرهابية في العاصمة بغداد.وذكر بيان لوزارة الدفاع ، أن ” المديرية العامة للاستخبارات والأمن ألقت القبض على مطلوبين في بغداد”.وأضاف ، أنه ” وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من إلقاء القبض على …

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