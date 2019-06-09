“خطوة برس” تنشر موعد مباراتي الزوراء والجوية في الكأس والدوري

2019/06/09 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، موعد مباراتي الكلاسيكو بين الزوراء والجوية، لافتا إلى أن المباراتين ستقامان الشهر الحالي.وقال مصدر صحفي مقرب من الاتحاد إن “الزوراء والجوية سيلتقيان مرتين خلال هذا الشهر في كلاسيكوهات ستشهد حضورا جماهيريا يتوقع أن كبيرا لاسيما أن المباراتين في ملعب الشعب الدولي”.وأضاف المصدر أن

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