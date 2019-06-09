عضو مجلس كربلاء :” اقالة المحافظ سببها عدم التزامه بقرارات مجلس المحافظة

2019/06/09 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس محافظة كربلاء نافع الميالي ان قرار مجلس المحافظة اقالة المحافظ عقيل الطريحي جاء بسبب عدم التزام الاخير بقرارات المجلس بالإضافة لسوء الادارة والفساد واستغلال المنصب والاهمال والتقصير .وقال مصدر:” ان المحافظ طيلة الاعوام الاربعة الماضية لم يكن لدية تنسيق مع المجلس ودائما يضرب قراراته عرض الحائط ، متجاهلا دوره الرقابي والتشريعي […]

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