رسمياً .. ملعب الشعب يحتضن كلاسيكو النوارس والصقور في الدوري والكاس

2019/06/09 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم رسمياً عن اقامة مباراة الكلاسيكو المؤجلة بين الزوراء والقوة الجوية على ملعب الشعب الدولي .

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