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نيمار يغيب 4 أسابيع بسبب الإصابة


نيمار يغيب 4 أسابيع بسبب الإصابة
2019/06/09 | 12:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة .

سيغيب اللاعب الدولي البرازيلي نيمار لمدة أربعة أسابيع نتيجة إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، حسبما أعلن باريس سان جيرمان.

وتعرض نيمار خلال مباراة الفريق الودية الأخيرة التي فاز بها بنتيجة 2-0.

وقال الفريق الباريسي، في بيان له: “قيم الطبيبان لوران أومو وجيرارد سيلا بتقييم حالة نيمار، وكان التشخيص التواء في الرباط الجانبي الخارجي […]

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