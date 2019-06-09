نيمار يغيب 4 أسابيع بسبب الإصابة

2019/06/09 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة .سيغيب اللاعب الدولي البرازيلي نيمار لمدة أربعة أسابيع نتيجة إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، حسبما أعلن باريس سان جيرمان.وتعرض نيمار خلال مباراة الفريق الودية الأخيرة التي فاز بها بنتيجة 2-0.وقال الفريق الباريسي، في بيان له: “قيم الطبيبان لوران أومو وجيرارد سيلا بتقييم حالة نيمار، وكان التشخيص التواء في الرباط الجانبي الخارجي […]

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