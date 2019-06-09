2019/06/09 | 12:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة .
سيغيب اللاعب الدولي البرازيلي نيمار لمدة أربعة أسابيع نتيجة إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، حسبما أعلن باريس سان جيرمان.
وتعرض نيمار خلال مباراة الفريق الودية الأخيرة التي فاز بها بنتيجة 2-0.
وقال الفريق الباريسي، في بيان له: “قيم الطبيبان لوران أومو وجيرارد سيلا بتقييم حالة نيمار، وكان التشخيص التواء في الرباط الجانبي الخارجي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار يغيب 4 أسابيع بسبب الإصابة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سيغيب اللاعب الدولي البرازيلي نيمار لمدة أربعة أسابيع نتيجة إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، حسبما أعلن باريس سان جيرمان.
وتعرض نيمار خلال مباراة الفريق الودية الأخيرة التي فاز بها بنتيجة 2-0.
وقال الفريق الباريسي، في بيان له: “قيم الطبيبان لوران أومو وجيرارد سيلا بتقييم حالة نيمار، وكان التشخيص التواء في الرباط الجانبي الخارجي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار يغيب 4 أسابيع بسبب الإصابة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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