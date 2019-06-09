2019/06/09 | 12:51

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الأخبار المحلية

الأحد 9 يونيو 2019 | 12:47 مساءً | عدد القراءات : 5

مستشفى ابن الهيثم يسجل 765 إصابة معظمها في العين لأطفال خلال أيام العيد

بغداد/...أعلن مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون في بغداد، اليوم الاحد، الحصيلة النهائية للإصابات الناتجة من الاطلاقات البلاستيكية للاطفال (الصجم) ومعظمها في العين، خلال أيام عيد الفطر.

وقال مدير المستشفى عمار فؤاد عيسى، في بيان، ان "شعبة الطوارئ في المستشفى استقبلت 765 مراجعاً خلال أيام العيد، بينهم إصابة 55 طفلاً جراء استخدام الألعاب المحرضة على العنف ذات الاطلاقات البلاستيكية (الصجم)".

وبين ان "أغلب تلك الاصابات كانت في العين وتحديداً لدى الاطفال معظمها اصابات خطيرة ادخل على اثرها المصابين صالات العمليات الجراحية لتلقي العلاج".

وأضاف "للاسف الشديد سجلنا العديد من الاصابات خلال العيد، على الرغم من التحذيرات والمناشدات المتكررة التي اطلقتها دائرة صحة الرصافة ومستشفى ابن الهيثم للعيون في اوقات سابقة عبر وسائل الاعلام المختلفة، وبينا من خلالها خطورة هذه الالعاب وما تشكله من تهديد حقيقي على صحة وسلامة اطفالنا الاعزاء كونها تؤدي لاصابات قد تكون بالغة نتائجها وخيمة يصعب معالجتها على الصعيدين الصحي والنفسي".

وأكد عيسى على "ضرورة تفعيل الاجراءات القانونية الرادعة التي تحد من انتشار هذه الالعاب الخطيرة وتداولها في الاسواق المحلية لما تتسبب به سنويا لا سيما ايام الاعياد والمناسبات بالكثير من حالات الاصابة لدى الاطفال والتي قد تؤدي الى فقدان العين والعمى في أغلب الأحيان، بالاضافة الى ما تتركه من آثار صحية ونفسية جسيمة على مختلف شرائح المجتمع".انتهى 1

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