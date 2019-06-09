أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية .. اليوم

2019/06/09 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) ..



استقرت اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والاسواق المحلية اليوم، الاحد، (9 حزيران 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120,000 مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم أمس السبت.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 120.500 دينار.

سعر شراء الدولار = 119.500 دينار.

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