وزير الدفاع اليمني يجول في محور نجران بعد السيطرة على مواقع سعودية

2019/06/09 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع اليمني في حكومة صنعاء يجول في محور نجران ويتجاوز الحدود إلى الداخل السعودي متفقداً مقاتلي الجيش اليمني واللجان بعد سيطرتهم على عدد كبير من المواقع السعودية خلف الحدود اليمنية.والإعلام الحربي يعرض مشاهد لطائرة الاستطلاع الأميركية من طراز MQ-9 التي يستخدمها التحالف والتي أعلن الجيش واللجان إسقاطها في الحديدة.جال وزير الدفاع اليمني …

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