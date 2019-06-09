انتشار “الصراصير” في ذي قار.. والصحة توضح خطورتها

2019/06/09 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اكدت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاحد، ان ظاهرة انتشار الصراصير في الاحياء السكينة والتي برزت مع حلول موسم الصيف ، لا تشكل خطرا على الصحة العامة، بيد ان مكافحتها امر مطلوب وهو من اختصاص الدوائر البلدية .وذكر مدير قسم الصحة العامة في الدائرة الدكتور حيدر حنتوش في تصريح صحفي، ان […]

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