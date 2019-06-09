“بالفديو”.. شاب ميت سريرياً اثر رصاصة تعرض لها من شرطي في المثنى

2019/06/09 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى: يس عراق أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، عن اتخاذ الإجراءات القضائية والملاحقة القانونية بحق منتسب في مديرية مكافحة اجرام المثنى مكتب قضاء الرميثة بعد قيامه باستخدام قوة السلاح ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين وموته سريريا في المحافظة.وقال اللواء معن في بيان تلقت يس عراق نسخة منه، ان ‘القضية […]

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