الاتحاد الوطني يعقد اجتماعاً لبحث ملفين

2019/06/09 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، اجتماعاً لبحث ملفين.

وقالت مصادر مقربة من الاتحاد ان "الاجتماع في مدينة السليمانية سيكون باشراف كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني".

وبين المصدر ان "الاجتماع سيبحث آخر تطورات العلاقات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، اضافة الى مسالة انتخاب محافظ لكركوك".

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