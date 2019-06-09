شرطة دهوك تكشف تفاصيل مروعة عن اغتصاب وقتلة طفلة في العيد

2019/06/09 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدير شرطة محافظة دهوك اللواء طارق احمد ، الأحد، عن تفاصيل اغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر 10 اعوام من قبل شخص في نهاية العقد الرابع من العمر.وقال احمد في مؤتمر صحفي وتابعته /المعلومة/، انه “في اليوم الثاني من عيد الفطر ذهبت “دلين” مع ابن عمها وشقيقها الذي يصغرها سنا الى حي […]

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