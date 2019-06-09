المكتب السياسي للاتحاد الوطني يعقد اجتماعا لبحث العلاقات مع الديمقراطي وانتخاب محافظ لكركوك

2019/06/09 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني اجتماعا باشراف كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد ، في مدينة السليمانية لمناقشة آخر تطورات العلاقات مع الحزب الديمقراطي ومسالة انتخاب محافظ لكركوك من الاتحاد الوطني .

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