2019/06/09 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الاتحاد الأوروبي، امس السبت، إلى الهدوء وضبط النفس والحوار في مولدوفا، بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية القرار الذي اتخذه البرلمان لتشكيل الحكومة.وأفاد المكتب الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في بيان، بأن “الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الهدوء وضبط النفس، فضلاً عن ذلك ينبغي على الممثلين المنتخبين ديموقراطيا، إيجاد طريق للمضي قدما من خلال الحوار”.وأضاف …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الهدوء والحوار بعد أحداث مولدوفا) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الهدوء والحوار بعد أحداث مولدوفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).