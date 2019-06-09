الخزعلي: شبهات فساد بعقود التراخيص النفطية وسنقدم الأدلة

2019/06/09 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فالح الخزعلي اليوم الأحد، وزارة النفط بارتكاب شبهات فساد كبيرة في بعض عقود التراخيص النفطية التي وقعتها مع بعض الشركات النفطية.وقال الخزعلي لـ/SNG/، إن “مجلس النواب شرع قانون النفط الوطنية الذي تتضمن إحدى فقراته وبنوده مراجعة عقود شركات جولات التراخيص النفطية”، مؤكدا أن “بعضها تضمن شبهات فساد تتطلب ...

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