مستشفى ابن الهيثم للعيون يعلن اعداد المصابين بالعاب “الصجم” خلال ايام العيد

2019/06/09 | 13:04

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(المستقلة) … اعلن مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون التابع لدائرة صحة الرصافة في بغداد، اليوم الاحد، استقبال اكثر من خمسين حالة اصابة جراء استخدام العاب الاطفال المحرضة على العنف ذات الاطلاقات البلاستيكية (الصجم)، فيما سجلت شعبة الطوارئ استقبال 765 مراجعا خلال ايام عيد الفطر المبارك.وقال مدير المستشفى الدكتور عمار فؤاد عيسى، في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان اغلب تلك الاصابات كانت في منطقة العين وتحديدا لدى الاطفال معظمها اصابات خطيرة ادخله على اثرها المصابين صالات العمليات الجراحية لتلقي العلاج .

واوضح عيسى انه على الرغم من التحذيرات الواسعة والمناشدات المتكررة التي اطلقتها دائرة صحة الرصافة ومستشفى ابن الهيثم للعيون في وقت سابق عبر وسائل الاعلام المختلفة التي بينت من خلالها خطورة هذه الالعاب وما تشكله من تهديد حقيقي على صحة وسلامة اطفالنا الاعزاء كونها تساهم في قتل فرحة العيد باصابات قد تكون بالغة تؤدي الى نتائج وخيمة يصعب معالجتها على الصعيدين الصحي والنفسي ، الا انه وللاسف الشديد جاء العيد مسجلا العديد من الاصابات جراء استخدام هذه الالعاب والتي بلغت (55) اصابه خلال عطلة العيد .

واكد عيسى على ضرورة تفعيل الاجراءات القانونية الرادعة التي تحد من انتشار هذه الالعاب الخطيرة وتداولها في الاسواق المحلية لما تتسبب به سنويا لا سيما ايام الاعياد والمناسبات بالكثير من حالات الاصابة لدى الاطفال والتي قد تؤدي الى فقدان العين والعمى في اغلب الاحيان ، بالاضافة الى ما تتركه من اثار صحية ونفسية جسيمة على مختلف شرائح المجتمع .

ومن الجدير بالذكر ان الامانة العامة لمجلس الوزارء اقرت في وقت سابق منع تداول العاب الاطفال المحرضة على العنف وطالبت بادراجها ضمن توجيهات قيادات عمليات بغداد والمحافظات ، سبق ذلك تشريع قانون من مجلس النواب العراقي حظره بموجبه تلك الالعاب بكافة اشكالها حيث تضمن القانون عقوبات تصل الى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين دينار لكل من استورد او صنع العاب محرضه على العنف.

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