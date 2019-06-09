الشعب يحتضن كلاسيكو العراق

2019/06/09 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، مكان اقامة مباراة فريقي القوة الجوية والزوراء ضمن بطولة كأس العراق.

وقال الاتحاد في بيان ورد لشفق نيوز ان "مباراة القوة الجوية مع الزوراء لنصف نهائي كأس العراق ستقام على ملعب الشعب الدولي بعد غد الثلاثاء بتمام الساعة السابعة مساءً".

يشار الى ان ملعب الشعب الدولي شهد مؤخراً اجراء عمليات ترميم لبعض مفاصله، ما اثار مخاوف عدم اقامة مباراة فريقي القوة الجوية ضمن بطولة الكأس.

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