الجملة للعصبية: ٤٠٨ اصابة طارئة خلال العيد بينها ١٨٤ حادث سير وسقوط من مرتفع

2019/06/09 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية عن استقبالها ٤٠٨ حالة طارئة خلال عطلة العيد اصابات بالرأس والحبل الشوكي بينها ١٨٤ حادث سير وسقوط من اماكن مرتفعة.





وذكر مدير المستشفى الدكتور سمير حميد الدلفي ان "طوارئ المستشفى تعمل على مدار الساعة خلال عطلة العيد وبكادر متخصص متكامل استقبلت خلالها مختلف اصابات الحبل الشوكي والدماغ".

واضاف ان المستشفى استقبلت ٤٠٨ حالة طارئة خلال عطلة العيد للفترة من الثلاثاء ولغاية امس السبت جميعها بالرأس والحبل الشوكي"، مشيرا الى ان "من بينها ١٨٤ حادث سير وسقوط من اماكن مرتفعة فضلا عن ثلاث اصابات بالراس نتيجة الرمي العشوائي".

واوضح ان "اكثر من ٨١ اصابة بالرأس نتيجة التعرض لشدة خارجية بينها حوادث الشجار وغيرها فضلا عن ٩١ جلطة دماغية وردت للمستشفى وعشرات الحالات الاخرى".

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