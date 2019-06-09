2019/06/09 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كريمة_الحفناوى الممر"لسه جى من وسط ليل العتمة ضى"منذ الإعلان عن نزول فيلم الممر وعرضه فى دور السينما فى الخامس من يونيو فى أول أيام عيد الفطر قررت أنا وزوجى الذهاب لرؤية الفيلم لعلنا نجد بعد أكثر من خمسين سنة فيلما يعبِّر عن نكسة أو هزيمة 1967 ويتناول بطولات سطرها ضباط وجنود من أبناء الشعب المصرى بدمائهم فى حرب الاستنزاف ضد العدو الإسرائيلى أثناء إعادة بناء الجيش المصرى من أجل استرداد الأرض والشرف والعزة وال......

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