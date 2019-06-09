زكي رضا - سيرك البرلمان العراقي بين الإصلاح والگوامة

2019/06/09 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكي_رضا على الرغم من أنّ ما تسمّى بالعملية السياسية بالعراق والتي هي أشبه بالسيرك، بحاجة الى تغيير شامل أي " شلع قلع" مثلما يقول راعي تحالف سائرون والذي هو قائده بالحقيقة.الا إننا نرى بعض الجهات السياسية ومنها تحالف سائرون نفسه إكتفت بشعار الإصلاح لتغيير واقع سياسي شاذ، على الرغم من أنّ قوى سياسية في هذا التحالف رفعت شعار التغيير.والتغيير في الحقيقة هو الشعار الأكثر نضجا لإنقاذ البلد من بهلوانيي السيرك ......

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