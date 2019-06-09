حامد الحمداني - أحداث في ذاكرتي/ عبد السلام عارف يقود انقلاباً عسكرياً ويسقط نظام البعث

2019/06/09 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_الحمداني أحداث في ذاكرتيعبد السلام عارف يقود انقلابا عسكرياويسقط نظام البعثحامد الحمداني 9/6/2019في الحادي عشر من شباط 1963، حدث بين قيادة البعث وعبد السلام عارف الذي نصبوه رئيساً للجمهورية صِدامٌ مكشوف، مما دفع علي صالح السعدي أمين سر القيادة القطرية للحزب إلى أن يطرح موضوع بقاء عبد السلام عارف، أو إزاحته من منصبه قائلا......

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