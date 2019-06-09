اعتقال عصابة للخطف وتحرير مختطفة في بغداد

2019/06/09 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الأحد، عن إلقاء القبض على عصابة للخطف

وتحرير مختطفة شمال غربي العاصمة.

وذكرت القيادة، في بيان، إن "مفارز فوج طوارئ بغداد الرابع تمكنت من

القاء القبض على عصابة خطف ضمن قاطع المسؤولية شمال غرب

العاصمة".وأشارت إلى، أن "العملية أسفرت عن تحرير مختطفة".

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