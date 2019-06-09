2019/06/09 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال شهر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: 64% من الأخبار التي نشرتها "أعماق" عن عمليات داعش كاذبة ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: 64% من الأخبار التي نشرتها "أعماق" عن عمليات داعش كاذبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).