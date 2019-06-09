السعودية تلغي انظمة خدمة الحجاج بعد 85 عاما على صدورها

2019/06/09 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية، الأحد، عن صدور موافقة ملكية بإلغاء عدد من الأنظمة الخاصة بخدمة الحجاج عقب مضي ما يقارب 85 سنة من تاريخ صدورها.وقالت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الالغاء شمل نظام المطوفين العام الصادر عام 1367هـ، ونظام وكلا المطوفين ومشايخ الجاوة الصادر عام 1367هـ، ونظام هيئة الأدلاء بالمدينة […]

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