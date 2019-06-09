بالفيديو .. مواقع التواصل تنتقد سائق تكسي يعرض حياة أطفال للخطر في بغداد

2019/06/09 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ، سائق تكسي في بغداد.جاء ذلك بعد مشاهد لمقطع فيديو مصور وهو ينقل عدد من الأطفال في سيارته من خلال وضعهم في الصندوق الخلفي للسيارة ، وهو ما عرض حياتهم للخطر.وطالب المتابعون بمعاقبة السائق ومنعه من مزاولة عمله ، كعقوبة رادعة له.

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