في الذكرى الخامسة لسقوطها.. النجيفي: تحررت الموصل بشكلٍ خاطئ!

2019/06/09 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق يصادف اليوم الأحد، الذكرى الخامسة، لسقوط مدينة #الموصل العراقية بيد تنظيم “داعش”، عام 2014، بعد أن اقتحم مئات المسلحين من التنظيم الحدود العراقية السورية، وتم استغلال […]

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