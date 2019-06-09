بولندا تؤكد الاستئناف الجزئي لإمدادات نفطية نظيفة من روسيا

2019/06/09 | 13:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب البولندية الاستئناف الجزئي لإمدادات نفطية نظيفة من روسيا يوم الأحد بعد تعطل صادرات الخام الروسية إلى أوروبا في أبريل نيسان بسبب تلوث.

كانت شركة الطاقة الوطنية في روسيا البيضاء قالت في وقت سابق إنها استأنفت جزئيا ضخ النفط باتجاه بولندا وإنها تعتزم نقل 65 ألف طن يوميا في اتجاه الغرب على مدار يونيو حزيران.

وقالت شركة خطوط الأنابيب البولندية إن من المتوقع عودة إمدادات النفط إلى أحجامها المعتادة في يوليو تموز.

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