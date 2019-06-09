2019/06/09 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الصحة العالمية عن عدم توفير المستشفيات العراقية لـ 50% من الأدوية الرئيسة المتداولة في دول العالم....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفيات العراق تعاني من نقص الأدوية الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفيات العراق تعاني من نقص الأدوية الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).